大陸銀保監會25日公布「保險公司償付能力管理規定」，趨嚴管理保險公司償債能力，險企核心償債能力充足率不得低於50％，且低於60％者會成為重點核查對象。

銀保監會「保險公司償付能力管理規定」將自2021年3月1日起施行，規定指出，保險公司同時符合三項監管要求的，為償債能力達標公司。三項監管要求分別為核心償債能力充足率不低於50％、綜合償債能力充足率不低於100％、風險綜合評級在B類及以上。規定強調，不符合上述任意一項要求的，為償債能力不達標公司。

規定強調，銀保監會及其派出機構通過評估保險公司操作風險、戰略風險、聲譽風險和流動性風險，結合其核心償債能力充足率和綜合償債能力充足率，對保險公司總體風險進行評價，確定其風險綜合評級，分為A類、B類、C類和D類，並採取差別化監管措施。規定也稱，核心償債能力充足率低於60％或綜合償債能力充足率低於120％的保險公司為重點核查對象。

(工商 )