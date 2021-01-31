2021年大陸春運28日啟動，為防止疫情擴散，官方倡議各地人員「就地過年」。受此影響，據中國國家鐵路集團公司（簡稱國鐵集團）最新消息指出，春運前三天（28日至30日），大陸鐵路發送旅客分別為308萬、283萬與296萬人次，合計客流量年減七成以上。

綜合陸媒報導，國鐵集團指出，春運31日進入第四天，大陸鐵路預計發送旅客年減75％至290萬人次，旅客列車計畫發車6,218列。

在大陸官方落實各地人員流動管控與「就地過年」政策背景下，許多民眾取消春節返鄉計畫，就地過年。意謂著大陸持續40年、一年一度的「全球最大人口遷徙潮」：春運，將受疫情影響而消失，今後即使官方基於新冠疫苗注射等因素放鬆管控措施，疫情對春運的影響將持續存在。

除了鐵路以外，大陸飛機航班的載運量也大幅下降，使得機票價格受到影響。據線上旅遊平台去哪兒數據顯示，截至25日，機票預訂平均支付價格降至人民幣651.36元，創5年來春運前機票預售平均支付價格新低。

(工商 )