上周五美股主要指數漲跌互見，但香港股市在連跌兩天後，周一由龍頭科技股領軍，恆生指數開高走高，目前大漲591.41點或2%，報30039.26點，收復3萬點大關。國企股(H股)漲2.21%，為11935.28點。

獲南下資金追捧，恆生科技指數一舉漲破10000點大關，目前大漲逾4%。其中，騰訊控股漲逾8%，市值逼近9300億美元，可望挑戰1兆美元大關。美團勁揚5%，市值突破3000億美元。騰訊與美團雙雙獲大行調升目標價。

此外，鴻騰、眾安在線漲逾12%，中芯國際、中興通訊、金山軟件漲幅均超過7%。舜宇光學漲逾4%，報225.40港元，創下新高價。

香港本地疫情急升，受此打擊，九倉置業下挫3.7%，在藍籌股中跌幅最大。

恆大汽車飆升逾60%，市值突破4000億港元。該公司宣布按前5個交易日平均收盤價折價8%，向6名投資人定向增發9.52億股新股，共籌集260億港元資金，創下新能源車產業規模最大的股權融資案之一。

(時報資訊)