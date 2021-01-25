周日隔夜市場，美國主要指數期貨全面上揚，華爾街將迎來最繁忙的一周，包括微軟、蘋果、特斯拉、臉書等最大咖的科技公司將公布財報、美國將發布上季經濟成長表現，以及聯準會將召開貨幣政策會議。

目前道瓊指數期貨上漲0.28%，為30,994點。標普500指數期貨漲0.4%，那斯達克100指數期貨漲0.73%。

上周五美股三大指數漲跌不一，標普500指數與道瓊指數收黑，但那斯達克綜合指數上揚，並再創歷史新高，不過，三大指數周線全面收紅。

在過去6周，上周五道瓊指數為第5周收高。標普指數在4周內有3周收漲。在大型科技股走強帶動下，那斯達克指數上周五周線大漲4.19%，為6周以來第5周上漲，並創下去年11月以來最大單周漲幅。

美國總統拜登將開始推動1.9兆美元紓困振興方案，許多共和黨國會議員已表態反對。雖然民主黨拿下白宮，並以些微差距贏得眾議院與參議院的掌控，但這項立法仍可能需要兩黨支持才能過關。新一輪財政激勵方案包括對數百萬美國人直接發放支票、對州與地方政府提供額外的援助、為新冠肺炎疫苗與檢測撥款、提高最低薪資，以及提高失業救濟金等。

Ally Invest首席投資策略師Lindsey Bell表示，任何這些額外的激勵措施都可能導致通膨急升。現在應注意通膨的跡象只是暫時、或是更長期的趨勢。如果只是快速的衝擊，我們可能看到市場部分回軟，而聯準會未採取任何重大行動；但如果通膨持續偏高，就可能迫使聯準會考慮升息，並撤回對市場的支持。

她並表示，在通貨膨脹的環境下，投資人應優先考慮消費必需品、能源與金融類股，而房地產與黃金則是有助於對抗通膨的其他資產。

本周將有13檔道瓊指數成分股與111檔標普500指數成分股將公布業績，其中包括蘋果、微軟、特斯拉、麥當勞、Honeywell、開拓重工與波音。

根據美國銀行的調查，在已經公布財報的標普500指數成分股中，73%的營收與每股盈餘均優於市場預期，與前一季表現類似，當時財報意外強勁的上市公司家數創下歷史新高。

雖然美國國內外的新冠狀病毒確診病例持續增加，但許多經濟學家仍看好今年晚些時候美國經濟將恢復增長。高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示：「我們仍然預期大規模疫苗接種使疫情風險降低，加上有利於消費者支出的財政支持措施，將引爆年中的消費榮景，並帶動2021年經濟強勁增長，因此我們目前預測2021年美國全年國內生產毛額（GDP）將成長6.6%，較市場預測均值高出2.5個百分點」。

不過，高盛也表示，雖然像財政援助不足這類的風險現在看起來比較不可能發生，但其他風險仍然存在。該首席經濟學家表示，消費者仍然比預期更為謹慎，以及對疫苗產生抗藥性之病毒株的演變，都可能在未來成為市場的阻力。

(時報資訊)