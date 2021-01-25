根據調研單位Counterpoint Research報告，三星電子新智慧手機Galaxy S21，2021年在韓國的銷售量可望達到240萬台。三星也希望藉此能拉大與蘋果手機的差距。

25日，Counterpoint Research估計，2021年三星的Galaxy S21銷售量，會比2020年賣出約170萬台的Galaxy S20，還要再高出四成。

由於2020年適逢新冠病毒爆發元年，故Galaxy S20系列銷售量受到壓抑。

所以，三星將新出產的Galaxy S21，比原定計劃提前一個月發布，入門款定價為99.99萬韓元約908美元，這也是三星所有5G智慧手機中，最便宜的一款售價。同時，韓國當地電信商，也一直在增加對Galaxy S21的購機優惠活動。

Counterpoint Research表示，全球對解鎖未加密手機需求不斷增加，Galaxy S21銷售量可因此受惠。解鎖電話，是指不必受電信商合同約束，消費者在有了解鎖未加密手機後，不需被迫去選擇昂貴5G套餐或其它須付費方案。

另外，三星也為解鎖未加密的高檔S21 Ultra，賦予更多顏色供消費者選擇，希望吸引更多單機購買者。

Counterpoint Research預測，隨著LG可能退出智慧手機業務，三星與蘋果的銷量2021年可能會急劇增長。市場也曾評估過，三星2021年將佔韓國國內智慧型手機市場的六成五，其次是蘋果的兩成二。

(時報資訊)