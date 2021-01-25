施羅德投資集團攜手全球29家資產總額共逾9兆美元的資產管理公司，共同發起零碳排資產管理組織（Net Zero Asset Managers）的行動，加入的30家資產管理公司皆為業界翹楚，一同承諾在2050年前達到零碳排。

除了持續、且階段性的將永續概念整合至集團的投資流程，施羅德投資集團也藉由推出優異的永續相關產品，實踐對永續的承諾。

以施羅德（環）環球氣候變化策略基金為例，投資於致力降低或適應氣候變化而受惠的公司，尤其聚焦五大氣候變化投資主題：潔淨能源、能源效率、環境資源、低碳排領導者、可持續運輸。

施羅德環球氣候變化策略產品經理林良軍指出，潔淨能源指的是再生能源、基礎建設、核能電力，投資風力發電、太陽能、氫能源等愛地球的再生能源企業；能源效率包含輕質材料、照明、智慧電網、測試衡量控制系統等，以投資在電力管理領域成長強勁的企業為主；環境資源包括水資源基礎建設、農業和林業，尊重環境與保護資源的永續發展企業會是主要投資；至於低碳排領導者，即為低碳變革創新者與低碳產業領導者，這類企業充分運用科技減緩氣候變化和降低能源消耗，值得關注；而可持續運輸指的是鐵路基礎建設、油電混合、運輸及天然氣運輸，尤其在電動車時代受惠的企業。

在選股流程方面，納入ESG等非財務因子與議題，主動排除營收明顯來自石化燃料的公司，同時主動積極參與企業議合，進一步要求企業改變和揭露，與其他投資人與利益團體合作發揮更大影響力。施羅德投資集團已經從投資展開真正的零碳排行動，並期望影響企業。

而作為發起零碳排資產管理組織企業的一員，施羅德投資集團承諾與客戶合作達到減碳目標，以實現在2050年或更早、其所管理的資產類別達到淨零排放的目標；同時設定階段性目標，與為了實現在2050年或更早達到淨零排放的目標一致；為了實踐這個減碳的過程，我們至少每五年檢視一次階段性目標，並逐步增加管理資產的覆蓋比例，最終達到100％。

施羅德投資集團執行長Peter Harrison說，氣候變化是我們面臨最急迫的重大議題之一，也是期望在展望未來時能進一步聚焦的議題。企業負有責任且當務之急是減少對地球的衝擊，並朝著減碳經濟的方向邁進。

Peter Harrison指出，作為一名主動型投資機構，並在全球公開、私募市場的領域投資，我們的角色是鼓勵企業計畫、且階段性執行，最終實現零碳排的目標。而零碳排資產管理企業行動能幫助我們的客戶、和我們投資的公司合作，推動一個更永續的未來，並鼓勵同業以及更廣泛的產業也這麼做。

(工商 )