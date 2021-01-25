陸寶鋼3月內銷價開平高盤 中鋼：符合預期 18:412021/01/25 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寶鋼為因應農曆春節，25日下午提前開出3月份內銷盤價，為平高盤，除厚板、熱軋及冷軋價格持平外，其它熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等相關產品，每公噸上調200～300元人民幣，此舉，中鋼認為，符合預期，預期中鋼3月份內銷盤價將順勢而為，跟著開平高盤價的機會大增。 陸股午後震盪 創業板指高點轉跌 《半導體》英特爾委外代工不如預期 台積電連跌2天 (工商 ) #中鋼 #開平高盤 #符合預期 #內銷盤價 #陸寶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權值股漲多軟腳 航運股啟動低檔反彈 09:552021/01/25 財經 豐興調降廢鋼、鋼筋價格 每公噸大降500～800元 11:142021/01/25 財經 《金融》陸資湧入推升恒指 可布局長天期權證參與行情 09:432021/01/25 財經 不怕金融大鱷狙擊 陸科技巨頭帶港股飆700點 返3萬點關卡 16:362021/01/25 財經 《集中市場》外資再賣超209億元 內資忙低接 15:542021/01/25 財經 出口競爭力續贏韓國 台幣、韓元REER差距 13個月最大 04:102021/01/25 財經要聞 《電腦設備》營運展望轉佳 凌華止跌回升 14:492021/01/25 財經 近月來漲幅逾36％ BDI大漲 散裝船報價飆高 04:102021/01/25 財經要聞 《類股》中鋼3月盤價續看漲 鋼鐵股Q1有利基 13:582021/01/25 財經 1分鐘讀財經》車用晶片荒 各國求台積電擴產救援 08:142021/01/25 財經 《盤中解析》權王續跌失萬六 股王攜雙金釵抗空 11:082021/01/25 財經 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 陸砸1382億投資縮手？ 國家大基金砍3大半導體龍頭持股 - 財經 台積電山頂冤魂全散戶？ 外資4天倒貨逾10萬張 這數據洩慘狀 - 財經 加緊防疫措施 台積電宣布4種狀況 員工及廠商禁入廠 - 財經 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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