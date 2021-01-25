大陸寶鋼為因應農曆春節，25日下午提前開出3月份內銷盤價，為平高盤，除厚板、熱軋及冷軋價格持平外，其它熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等相關產品，每公噸上調200～300元人民幣，此舉，中鋼認為，符合預期，預期中鋼3月份內銷盤價將順勢而為，跟著開平高盤價的機會大增。

陸股午後震盪 創業板指高點轉跌
《半導體》英特爾委外代工不如預期 台積電連跌2天

(工商 )

#中鋼 #開平高盤 #符合預期 #內銷盤價 #陸寶