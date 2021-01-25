5G盛世即將到來！2020年被稱為5G元年，繼國際知名大廠－蘋果推出首支5G iPhone手機、各國電信商爭相5G開台，2021年不僅延續熱度，新冠肺炎第二波疫情再起，亦將推動全球5G加速發展，建議投資人優先選擇掌握5G「關鍵技術」的國際龍頭企業，並透過投資一籃子股票的ETF，參與5G投資快速發展階段。

新科技投資致勝關鍵在於當新商機如同雨後春筍冒出時，從中找出具備高度研發、符合趨勢、發展強勁、競爭優勢的標的，ETF亦是如此，不知如何選擇時，除了了解其指數編製規則外，亦應觀察其成分股組成，並進一步了解其成分股過去表現與未來預估EPS。

以5G主題ETF為例，若其成分股由全球5G領域之龍頭企業所組成，就好比自全世界網羅各國國手組成的世界隊，具有高度國際競爭力，成長動能充裕，有助提升投資勝率；且5G產業鏈遍及全球，每個國家強項不盡相同，自全球網羅選手，愈經得起5G各個發展歷程的變化，有助提升投資勝率。

根據統計全球5G各領域之龍頭企業2020年一整年的股價表現，可發現成長幅度皆相當驚人，如全球最大IC設計－美國高通漲幅高達168％、全球最大半導體設備－美國應用材料亦有164％漲幅，顯見5G趨勢已成形。

展望2021年，預期5G企業在肺炎疫情推動下，隨著技術進步與產業發展將持續向上成長，尤其是在5G前期發展至關重要的關鍵零組件、IC設計等將率先成長，根據彭博資訊，全球「硬5G」龍頭企業，2021年預估EPS年增率普遍維持正成長，其中美國高通與德國英飛凌2021年預估EPS年增率更個別高達71與53％。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊建議，有意參與5G投資者，應把握新科技萌芽階段逢低布局，並可優先選擇投資標的具備「全球布局」與掌握「關鍵技術」兩大特點的5G主題ETF；若沒把握進場時間者，亦可透過定期定額方式分批入場。

(工商 )