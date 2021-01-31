台中行善團透過企業串連贊助，替弱勢團體準備價值1200元的菜色。(摘自台中行善團FB)

台中5寶爸因上網販售嬰兒車籌醫藥費引起社會關注，但在外界提供援助後，由於江男個人行為爭議不斷，讓他的正反評論兩極。近日，台中行善團發放歲末年菜，受資助對象卻獨缺5寶爸一家，行善團坦言，近日江男屢屢爆出爭議，實在心灰意冷。

5寶爸悲慘家境大搏媒體版面，社會各界善心人士紛紛提供各士援助，甚至提供江男工作，盼這一家能夠度過難關。不過5寶爸不但閃辭夜班工作，又被前房東痛批租屋處退房如垃圾堆，散發惡臭，近日更傳出7個月大的小兒子遭燙傷送至加護病房，另外界不勝唏噓。

根據《三立新聞網》報導，在得知5寶爸一家窘境後，第一時間就連忙聯絡提供物資幫忙的台中行善團透露，由於5寶爸爭議頻傳，最近小孩遭燙傷飽受外界批評，幾乎不接任何人電話，導致近日要發放過年年菜時也連絡不上，對此十分洩氣。

台中行善團表示，原預計在歲末席開20桌，舉辦圍爐邀請低收入戶、獨居老人共襄盛舉，吃頓好飯。受到疫情影響，改發放200份年菜，透過企業串連贊助，替弱勢團體準備價值1200元的菜色，希望貧苦族群也能吃頓好的、過個好年。

(中時新聞網)