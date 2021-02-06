針對雞排妹（鄭家純）連日的性騷擾指控，金曲歌手翁立友昨(5日)現身說明一切，強調自己反而是受害者，「我的母親擔心到每天每天都在哭」，又說自己的心願就是讓媽媽過好日子，無奈讓母親受到折磨，因未明確解釋案發經過，被不少網友轟「媽寶」。對此，週刊詢問翁立友對記者會評論的反應，友人指他目前心情平穩，不願再提紛爭。

翁立友喊冤稱受害者 避雞排妹當面對質

翁立友前日透過經紀公司發布記者會通知，預告昨將站出面對一切，稍後雞排妹放話將到現場，昨下午2時果然準時現身，卻被懷有身孕的工作人員驅趕，雞排妹起初不肯走，鎮定繼續直播，後來聽到工作人員表示記者會可能將取消改為線上，便先行離開，翁立友隨即關門舉行記者會，吐露連日來心情。

雞排妹昨現身本想直球對決翁立友。（圖／中時資料照片）

翁立友說，這陣子他都在思考「大家認為的性騷擾事件」，他以為謠言止於智者，但結果不然，他從頭到尾沒想過傷害對方，也說：「我想哭，我連哭的空間都沒有。這件事情發生，我的母親擔心到每天每天都在哭，這讓我非常的不捨」，坦言想過輕生，但連結束生命的權利都沒有，痛恨被他人誤解畏罪自殺。

最後，翁立友說，他的願望是本來是未來能成為一個清清白白的丈夫、父親，如今似乎很難抬起頭，直言自己才是受害者，而這番告白部分網友不領情，認為他沒正面澄清，還有人酸他把母親搬出來，有如媽寶。據《鏡週刊》報導，友人說，翁立友在記者會上說的都是真心話，說完後內心很平靜，至於被諷刺媽寶，朋友說：「謝謝大家關心不再回應此事。」

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

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