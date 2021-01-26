縮時相機大廠邑錡（7402）26日舉辦2021年初媒體茶敘，董事長陳世哲表示，2021年的疫情依然不明朗，但創新ODM部分已爭取到軍工影像裝置專案，加上OBM部分自有ASIC新一代機種將於本季進行試產，配合已布建完善的全球電商銷售管道，有機會在疫情逆勢中挑戰營收歷史新高。

歷經2020年有史以來影響全球經濟最劇烈的疫情衝擊，邑錡自有品牌產品Brinno遭遇了近年來最嚴峻的營運挑戰，除各國陸續封城、民生經濟活動停擺，使得創新ODM主要客戶因教育機構關閉導致無法出貨，加上其他專案供應鏈緊縮原物料短缺，使得去年合併營收較前一年度衰退29.2％，所幸Brinno自有品牌OBM具備靈活調整銷售策略優勢，除了持續加強建築工程縮時攝影組合包的銷售推廣，並迅速推出防疫相關應用新組合，且積極轉往線上電商並投入資源加強行銷推廣，使自有品牌OBM去年營收與前一年度相當，占比更達合併營收49％，在疫情嚴重影響下依然帶動整體營收毛利成長。

展望2021年，創新ODM的目標依然是積極洽談可長遠合作的量產專案，並已有能力提供由前端的韌體開發甚至於導入Brinno自有晶片。其中美國軍工客戶微光影像裝置專案，已與全球作業系統龍頭廠商簽訂合約共同研發，預計今年第四季量產出貨；但同時接獲另一微光應用裝置產品的開發與量產專案，同時將搭載Brinno自有晶片，預計於今年第三季進入量產交貨；加上Vernier教學研究智慧裝置將隨著開學重啟銷售，可望帶動全年ODM營收表現。

自有品牌OBM部分，搭載Brinno自有晶片新一代機種已進入驗證階段，將於本季功能整合與試產測試，配合已布建完善的全球電商銷售管道，並加強有系統性的數位行銷推廣策略，可加速Brinno品牌的營收循環，並提高公司整體獲利表現。另一方面，為了拓展既有業務範圍，公司也積極由硬體銷售轉型為雲端軟體服務，並已補強雲端平台團隊，將加速雲端平台的布建，透過自有晶片、終端產品與雲端平台整合式的產品與服務開發，提供消費者與客戶更完善的解決方案與用戶體驗，實現公司價值最大化的理念。

(工商 )