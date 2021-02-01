勞動部今(1)日公布最新減班休息(無薪假)統計，本次勞雇雙方協商減少工時事業單位計406家，實施人數4451人，較上期增加25家，人數增加249人，其中以金屬機電工業、運輸及倉儲業、支援服務業(旅行社)影響居多，尤其旅行社平均無薪假天數可達15日以上。

根據勞動部截至1月31日統計，全國減班休息事業家數計有406家，實施人數4451人，多數事業單位之實施人數在50人以下，其中以金屬機電工業、運輸及倉儲業、支援服務業(旅行社)受到的影響較為明顯。

金屬機電工業部分，目前實施減班休息計有廠商48家、937人，較上期增加7家、116人。

運輸及倉儲業部分，目前實施減班休息廠商計有38家、1030人，較上期增加2家、47人，影響原因仍為全球疫情實施的邊境封鎖有關，當中航空業、郵輪業等受到衝擊最大。

支援服務業部分，目前實施減班休息計有家數96家、725人，較上期增加4家、40人，原因為受疫情影響旅行團出團未果。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，由於邊境封鎖的影響，上述3大行業別仍為目前受影響重災區，尤其旅行社的減班休息天數平均達15日以上，加上近期疫情升溫，近期恐不見樂觀。

(中時 )