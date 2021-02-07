台南市警察局局長方仰寧至佳里分局座談，並頒發破獲職業賭場有功人員慰問金與破案茶。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局局長方仰寧至佳里分局座談，並頒發破獲職業賭場有功人員慰問金與破案茶。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局局長方仰寧(前左)至佳里分局座談，並頒發破獲職業賭場有功人員慰問金與破案茶。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

甫到任的台南市警察局局長方仰寧，7日下午至佳里分局關懷基層員警防疫措施，並頒發破獲職業賭場有功人員慰問金與破案茶，方仰寧也強調，對於民眾報案一定要讓民眾有感，期盼同仁能即時回應民眾要求，同理心看待，不要讓民眾找不到、問不到是基本要求。

台南市警局春節期間加強安全維護工作從2月3日起展開，佳里分局首日就破獲一職業賭場逮補13人，方仰寧特別利用假日前往頒發佳里分局訪視座談，頒發破案茶、慰問金，讓出力有功人員揪甘心。

方仰寧於座談時也對分局長甘炎民分析轄區治安狀況時用心聆聽，並要求依轄區特性實施護麻、護漁等讓民眾有感的警政作為。

此外，方仰寧也要求，民眾來報案時，值班員警要「起身」與「奉茶」，以「同理心」方式尊重前來民眾的感受，亦能提高員警自我敏感度，因現在疫情升溫，奉茶則可改以量體溫、噴酒精代替。

方仰寧也期盼警察同仁，要能即時回應民眾要求，不要讓民眾找不到、問不到；交通安全宣導應講民眾聽得懂的話，適時結合路口驚悚影片來宣導，以刺激民眾安全危機意識。

方仰寧更提醒警察幹部，務必要有責任心，彈性勤務運用，讓同仁能發揮工作成效而擁有榮譽感，勿讓同仁有勞而不獲或不勞而獲等情形，大家共同讓民眾能擁有「安全感」，能有一個快樂又安全的新年假期。

(中時 )