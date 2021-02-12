春節出遊車沒電警協助遊客繼續行程。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

台中市的楊姓民眾與老公兩人在大年初一出遊，行經桃園市復興區台7線26公里處時，因電瓶沒電車子發不動，因位處深山，只能打電話向警方求援，大溪警分局羅浮派出所獲報後，以巡邏車電瓶接線供車輛接電，協助楊民將車輛發動，讓其能繼續春遊行程。

警方表示，楊姓民眾與老公駕駛自小客車，利用春節假期前往宜蘭明池地區遊憩，清晨5時從台中出發，因路途遙遠又很早出發途中感到精神狀況不佳，停在路旁補眠休息卻忘了關頭燈，醒來車子無法啟動，春節期間一時間也找不到拖吊車或修理廠前來，只好求助警方，警方以巡邏車電瓶接線，楊民車輛也順利啟動，得以繼續春遊行程。

警方也呼籲，外出旅遊長距離駕駛要衡量精神狀態，切勿疲勞駕駛，有精神不佳或體力不支情形時，應找適當地方休息後再繼續行程，出門前應事先檢查車輛油料及水箱、電力是否充足，避免車輛於行駛間發生故障拋錨，因而耽誤行程及影響自身及他人行車安全。

(中時 )