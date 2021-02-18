奧迪Q3連環撞保時捷Macan等5車（影片來源：臉書社團《我是南港人》）

北市南港路二段，17日深夜11時許發生嚴重車禍，奧迪Q3連撞保時捷Macan等5車。（照片來源：臉書社團《我是南港人》）

北市南港研究院路二段昨（17日）深夜11時許發生一起嚴重車禍，一名24歲羅姓男子，駕駛奧迪Q3疑似疲勞打瞌睡，撞上路邊停放的白色保時捷Macan休旅車，強大撞擊力道更繼續推撞前方包括BMW大7在內的4輛轎車、箱型車，最慘的保時捷Macan屁股、車頭都開花，現場拖吊業者推估，全部車輛維修費恐怕300萬跑不掉。

據自由時報報導，羅男向警方表示，Q3是向朋友借來的，行經事故發生路段時疑似恍神，直接撞上路邊停車格內的白色保時捷Macan休旅車。由於完全沒踩剎車，撞擊力道強大，Q3車頭全毀，保時捷Macan車尾也幾乎全毀，還往前連續追撞停車格內寶獅308、BMW 760li及2輛廂型車。

附近民眾聽到巨大聲響報警，警消到場將羅男救出，因為安全氣囊有爆開，羅男只受輕傷。警方到場替羅男酒測，初步排除酒駕肇事，詳細車禍原因警方還要釐清。

奧迪Q3新車要價180萬元起，保時捷Macan休旅車新車要價279萬元起，而BMW 7li更高檔，新車要價548萬元起，現場拖吊業者評估，Q3與保時捷兩輛車車損嚴重，維修費可能要250萬元以上；再加上另外4輛車的維修費，全部維修費恐怕300萬元跑不掉。

(中時新聞網)