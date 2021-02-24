228連假即將到來，公路總局預估主要旅次以旅遊為主，為紓解觀光旅遊車潮，公路總局規劃省道交通疏導措施；在省道重要幹道部分，針對台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等3條主要幹道，盤點預估各路段的尖峰時段。

台9線蘇花公路南下往花蓮尖峰時段，2月27日上午5時至11時，公路總局在蘇花路廊南下蘇澳及和平於2月27日上午5時至下午5時實施大客車優先道措施；北上往蘇澳尖峰時間，3月1日中午12時至下午5時，公路總局在蘇花路廊北上和平及崇德路段於3月1日上午11時至下午4時實施大客車優先道措施，視車流狀況解除措施。連假開放蘇花改路段雙向路肩供大客車行駛，開放時間為2月27日上午5時至下午5時、2月28日上午7時至下午1時及3月1日中午12時至下午4時。

台61線西濱快，預判228連假尖峰時段部分瓶頸路段，如：鳳鼻路段等將出現局部車多情形，公路總局將啟動相關路口管制措施：台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道，於2月26日21時至3月1日21時封閉，南下民眾可繼續行駛台68線主線至終點後，經榮濱路接台15線南下；竹南-香山北上路段，高公局規劃2月28日及3月1日全日封閉西濱北上匝道，公路總局將透過CMS導引用路人續駛台61線北上轉香山聯絡道銜接國道3號，並發布北上方向國道3號及台61線旅行時間，供用路人選擇行駛路線參考；竹南路段於2月28日及3月1日15時至晚間11時封閉冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11大山腳等5處路口，請用路人多加注意。

台9線南迴公路南下往屏東尖峰時段，為3月1日中午12時至晚間9時，瓶頸路段，如：草埔森永隧道等將出現局部車多情形；南迴公路香蘭金崙路段雙向實施大客車優先道措施，北上路段實施時間為2月27日上午9時至下午2時，南下路段實施時間3月1日下午1時至晚間7時。

(中時 )