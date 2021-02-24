台東縣成功鎮日前發生母牛帶2頭小牛脫逃事件，台東縣府依自治條例對飼主開出首張罰單。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮日前發生母牛帶2頭小牛脫逃事件，台東縣府依自治條例對飼主開出首張罰單。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮日前發生母牛帶2頭小牛脫逃，在馬路上遊蕩，引起民眾一陣騷動，用路人恐怕又發生車輛撞牛意外，趕緊報警並撥打1999縣民服務專線，台東縣政府除了要求蘇姓飼主限期改善外，並重祭1到6萬元罰鍰，這也是2020年底頒布牛隻管理不當法令後，開出的首張罰單。

蘇姓飼主於20日下午5點多，在成功鎮三民路附近欲移動牛群到都歷飼養場時，其中已經上車的1頭母牛及2頭小牛，突然趁隙集體跳車，逃脫後開始在路上閒逛，引起用路人一陣驚慌，擔心再次發生車輛撞牛的意外，民眾立刻機警地報警，並且撥打縣府1999縣民服務專線請求處理。

台東縣政府農業處接獲通報後立即派遣正在東河鄉查緝的「緝牛小組」火速前往事發現場，當場圍捕脫隊的母牛一家3口。

農業處長許家豪表示，由於飼主未妥善管理牛隻、違反「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」第5條第1項及第7條，將處罰飼主新台幣1萬元以上、6萬元以下罰鍰；同時將開立處分書，限期1周內改善，到當地鎮公所填報「飼養牛隻登記表」，以加強管理。據了解，這也是自治條例生效後開出的首張處分書。

此外，台東縣飼養牛隻經常出沒於公路或是鐵道，近年已發生11起「車撞牛」車禍，導致2人死亡；也曾發生火車撞死牛群意外。台東縣政府為防堵牛隻肇禍，2020年11月底訂定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，規定距離省道200公尺內、不得飼養牛隻，違規飼主處以罰款。

同時，台東縣府亦嚴格要求出生仔牛一定要剪（夾）耳號、成牛務必夾耳號，否則將逕行沒入飼主牛隻，遏止飼主任由牛隻四處遊蕩、闖禍。

(中時 )