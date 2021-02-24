2017年7月，陽明山仰德大道泵浦車發生4死8傷車禍意外，士林地檢署依過失致死等罪起訴信詠工程行負責人陳美蘭、真銓材料行維修工盧志宏。士林地院24日開庭審理，陳美蘭證稱，購車時不知道有沒有手煞車，車輛維修都交由已經死亡的臨時工阮英貴負責，檢察官抨擊：「把責任推給死者。」

士林地院24日上午進行審理程序，陳美蘭說，泵浦車維修、保養都是交給司機，一旦發現問題，由司機直接聯絡盧志宏，信詠與真銓從父親輩開始已合作20年，以往維修完畢都由司機測試，確定車輛沒問題，再由陳美蘭與盧結帳。

盧表示，他領有乙級技術士執照，當初從父親手上接下材料行，盧父曾告訴陳美蘭的父親陳木泵浦車沒有手煞車，他不知道陳木有沒有告訴陳美蘭，。車禍發生前，最後一次維修是4月25日，修好後3個月都沒問題，直到車禍當天，阮打電話給他說車輛「怪怪的！」盧回答：「要不要我上來（陽明山）」，阮回答「好」後，隨即斷訊，接著就發生車禍事故。

審判長問陳美蘭：「你說維修都是交給司機，但質詢時均稱，阮是臨時工，要怎麼負責泵浦車保養？」陳美蘭表示，因為司機最清楚車輛狀況，都授權司機處理，驗車時沒有手煞車，她也不知道。法官諭知，3月17日續行審理程序。

死者翁竟期的母親沈滿，每次開庭均出席，她說，陳美蘭的父親陳木為了賺錢，找黃牛驗車，讓超重、超齡的泵浦車開上路，害他養了40年的兒子，1秒鐘裝在骨灰罐裡面。另外，時任保七總隊陳姓員警上班途中被撞，腿部開放性骨折。他說，陳美蘭提出150萬和解金後就不聞不問，陳的弟弟還嗆「大不了公司倒閉」，毫無解決誠意。

(中時 )