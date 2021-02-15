一名網友日前準備停車時，發現一輛臨停在自家門口的轎車車頭太過前面，導致他倒車入庫時，車身剛好與對方車頭幾乎貼合，乍看之下就像被車頭「側吻」一樣，而他停好後，竟形成該車輛被前後車子「完美封印」，幾乎動彈不得的好笑畫面；許多網友則笑說坐等後續發展，「技術再怎麼好也絕對無法出來囉」。

一輛臨停汽車遭屋主的轎車車頭與後方轎車「完美封印」，幾乎動彈不得。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，一台轎車日前停在他家門前，但因為該車的車頭停得太前面，導致他要將車停在自家車庫內時，車身與對方車輛只能幾乎貼合，相差不到1個拳頭寬，讓該車幾乎被前後2台車「緊密貼合」，事後他在PO出照片說「抱歉了！我的破車稍微大台了一點，也稍微寬了一點，您這樣停車，小弟要開進自己的車庫只能這樣停了」。

一輛臨停汽車遭屋主的轎車車頭與後方轎車「完美封印」，幾乎動彈不得。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友的車庫因為是庭院改建，停車時會有車頭放在住家外，因此形成他的車頭距離停靠的車輛非常近，他笑說「偏偏您車上沒留電話，再加上您沒在監理站留聯絡方式，造成110勤指中心也無法聯繫您，那等三天後上班再說囉！」有不少網友笑說，看照片好像停靠的車子在「側吻」原PO的車子。原PO也回應，若該車想離開車位，「大概要20次，不過必須輕輕的親幾下，看他要親後面的，還是親我前面這台。」

許多網友則留言說，「記得要留電話給他，對方打電話來時，你要很委婉地說你不在家」、「路過的人會讚嘆，中間那台車是神一般的停車技術」、「後面那台若開走，就關不住它了」、「技術再怎麼好也絕對無法出來囉」；不過也又網友留言說，原PO的車子1/3都在馬路上，可能會被開單不依道路方向停車，如果對方報警反而是原PO吃虧。

(中時新聞網)