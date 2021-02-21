一位女子20日行走在台中市西區中興街上，卻遭到後方騎士將檳榔汁吐在她腳上。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

台中一位女子20日行走在台中市西區中興街時，突然一位機車騎士從她的身後騎車經過，而該位騎士當街「吐檳榔」，好死不死全部噴在無辜的女民眾腳上，雙腿全是鮮紅汁液，讓她氣得上網痛罵「無敵沒水準，希望有好心人能肉搜出來」。

一位女子在臉書社團《爆怨公社》發文，她指出20日下午4時許，她走在台中市西區的中興街上，突然一台機車自她的背後駛過，她當時穿著短褲，雙腿突然感覺到被液體噴濺，猛然回頭才發現，剛剛經過的機車騎士在她背後吐檳榔汁。

透過圖片可見，女子白皙修長的雙腿以及運動鞋上，被濺滿了怵目的鮮紅檳榔汁液，女子淺色的鞋子則近乎全毀；女子說，她回頭時對方已經騎走，女子崩潰地說，「整個出門的好心情完全都沒有了，胎哥兼不衛生，無敵沒水準」，同時也希望網友能幫忙肉搜出這位缺德的機車騎士。

文章截至發稿前，已迅速累積將近1.6萬位網友留下表情貼，不少網友紛紛在留言區喊罵，「在防疫期間可以提告吧？」、「真沒水準」、「可悲，有錢買檳榔 沒錢買吐杯」；也有網友推薦原PO，「找店家的監視器畫面，或有路過的行車紀錄器」、「檢舉亂吐檳榔汁，你還有獎金可以領～去調閱監視器」。

根據行政院環保署所頒佈的廢棄物清理法第27條第一項明定，嚴禁在指定清除地區內隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。若違反上述法規者，需接受四小時之戒檳班講習。

(中時新聞網)