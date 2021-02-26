台中市府獲報後，連夜請委外園藝廠商移走，避免影響交通。（民眾提供／盧金足台中傳真）

暗夜遭到大樹擋路，騎士反應不及撞擊倒地。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道，近玉門路的一棵行道樹，26日凌晨在無風無雨的情況下，竟然倒伏在馬路上，造成張姓與謝姓機車騎士行經時，天色暗加上來不及反應，人車撞到行道樹，其中一人還一度卡進樹枝中，兩名騎士都無酒駕，行駛過程中自摔倒地，未與任何人車碰撞，也未看見路樹傾倒過程，一旁民眾見斷裂樹木的蛀痕很像白蟻入侵，警方初步調查，不明原因肇事，須進一步釐清肇責，市府獲報後，連夜請委外園藝廠商移走，避免影響交通。

這起發生在今日凌晨0時23分許的交通案件，禍首竟是一棵行道樹，兩名騎士行經台灣大道四段，近玉門路口時，遭到大樹擋路，但反應不及撞擊倒地。

其中張姓騎士沿台灣大道慢車道直行往東大路方向行駛，另名謝姓騎士從台灣大道慢車道直行往東大路方向行駛，行駛過程中便發現樹幹倒在道路上，因而閃避不及碾壓致使自摔倒地，雙方均表示未與任何人車碰撞，亦表示未看見路樹傾倒過程。

警方到場處理，發現機車的車頭受損，兩人酒測值都為零，初判肇因為不明原因肇事，是否為樹木倒地肇禍，剛好現場無路口監視器，還要進一步調查肇責。該行道樹是否為市府所管理的地段？是否可以申請國賠？還要再向市府提出申請委員會審議，釐清肇責。

(中時 )