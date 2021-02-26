民進黨政府2016年上台後使原先良好的兩岸關係降至冰點，近來大陸共機頻頻侵擾台灣附近空域，使台海局勢更加緊張，但台灣人對兩岸關係真的毫無緊張感嗎？據輿情民調網站統整近5日台灣人關注事件發現，大家最關心的議題還是「中國大陸動態」和「新冠肺炎疫苗進度」。此外，「美國總統拜登」言行、「罷免議題」和「台積電股價」也備受國人關注。

美國總統拜登(左)、中國大陸國家主席習近平(右)。(圖/報系資料照)

《聲量看政治》臉書粉專25日晚間PO文分析台灣政壇近5日各大議題即時聲量，指出國人還是最關心「中國大陸議題（佔38.42%）」，其次是「疫苗議題（佔19.83%）」，第三名是「罷免案議題（佔11.22%）」。國民黨主打的黨主席與「藍白合」，各僅佔3.04%與0.97%。至於萊豬僅佔0.64%，近日看似很熱的藻礁議題，僅佔2.85%。

台積電示意圖。(圖/本報資料照)

《聲量看政治》指出，無論正反面，台灣人在乎的還是中國大陸相關的議題。第二，是疫苗相關議題，包括何時接種、進口疫苗瓶頸、大陸疫苗的政治口水等。第三，是政治人物的罷免案，尤其最近正在炒作台灣基進立委陳柏惟是否將要被罷免一事，國人反而很積極關心。而美總統拜登上任後的一舉一動，也是國人輿論與媒體關心的焦點，至於漲到翻好幾翻的台積電股價，也有不少人討論。

聲量看政治統計圖表。(圖/翻攝自 聲量看政治臉書。)

台灣基進立委陳柏維。(圖/本報資料照)

至於國民黨黨主席選舉與這兩天的「藍白合作」，看似聲量很大，但是實際比對，赫然發現，其實在乎的人沒有這麼多。藻礁議題雖然網路攻防很熱，但由於局限於桃園地區，又是環保政策話題，國人關心度明顯偏低。

【近五天政策與政治議題聲量 關鍵字中國最熱、疫苗第二、罷免第三，國民黨主席之爭與藍白合作近乎不被關心】 資料來源：https://reurl.cc/e9d0Vj 以網路即時新聞社群聲量，分析近五天的政治與政策議題聲量。可以發現，國人還是最... 由聲量看政治發佈於 2021年2月25日 星期四

(中時新聞網)