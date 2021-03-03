各項公投連署進度。（製圖／中時新聞網）

公投議題烽火連天，目前「核四重啟公投」確定成案，緊接著國民黨反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等3公投提案正在積極連署中，4大公投案預計將在8月叩關。對此，前立委林郁方表示，民進黨政府當然會對公投案感到害怕，他更以前桃園市議員王浩宇的罷免案為例，指當初民進黨以為罷不成，但反而卻成功了。

目前的公投案當中，以重啟核四最早就定位，其次是國民黨力推的反萊豬與公投綁大選案，國民黨預計3月9日正式向中選會遞件，至於近期最受矚目、由環團發起的「珍愛藻礁公投」，在各界不斷呼籲響應後，「粉紅風暴」席捲全台，連署份數大躍進，並預計於16日送交中選會。

《中天新聞》報導，針對公投案連署狀況，林郁方表示，民進黨當然是害怕，因為人心轉換的非常快，就像罷免一樣，他們以為罷不成，結果到桃園就成功了；以核養綠公投領銜人黃士修則指出，政府廢止相關法規，但非核家園政策要繼續做，這次的幾項公投案標的非常明確，廢止這個政策，他相信行政院比較沒有限縮解釋的空間。

此外，國民黨立委費鴻泰2日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時指出，如果今年8月28日反萊豬及藻礁公投通過要如何面對結果？蘇貞昌回答，公投是民意展現，政府會依據公投法規定辦理，對民意尊重。

對此，費鴻泰繼續追問蘇貞昌，如果反萊豬及藻礁公投通過，是否就不能進口萊豬及停止設置中油第三天然接氣站？蘇貞昌不斷跳針表示，會依據民意辦理。

(中時新聞網)