台北市長柯文哲所創立的台灣民眾黨，過去被質疑沒有中心思想，柯文哲去年提出「天然台」，民眾黨今舉辦中央委員春酒，特別選在天然臺湘菜館舉行，柯文哲重申，只要在這裡住久了，在這裡出生，認同台灣就是台灣人，當然叫天然台，如果這個問題不解決，每天吵吵鬧鬧就沒辦法處理問題。至於兩岸一家親論述是否調整，柯文哲說，那只是一個態度，呼籲北京當局不要有侵占的行為，理性務實的態度面對台灣。

柯文哲表示，如果要用一個字代表國民黨就是統，民進黨是獨，民眾黨則是台，過去有人說天然獨，他認為不對，是天然台，台灣自古就是移民社會，只要在這裡住久、在這裡出生，並認同台灣，就是台灣人，就是天然台。

柯文哲認為，統獨議題沒有解決的話，民眾黨高呼的共融社會國家治理難實現，即便我們有不同的過去，但有共同的現在，重點是我們要不要攜手走向共同的未來，如果想要走向共同的未來，我們都是台灣人，問題就解決了。

大陸近期突襲式禁止台灣鳳梨輸入，被問到是否還認為兩岸一家親，柯文哲說，兩岸一家親只是一個態度，陸方不要有侵占行為，不要隨便把鳳梨丟掉，北京當局還是要理性務實及科學的態度面對台灣。

柯文哲強調，大陸自詡為大國，要有大國的風範，對台灣農產品有意見要先講，只給兩三天的時間，人家也沒辦法去應付，只是讓台灣更不爽而已，對陸方也沒有好處。

(中時 )