市議會民進黨團總召謝明源說，他將請黨團議員及議員認識的企業家們，一起來響應採購台灣鳳梨。（陳世宗攝）

國民黨團書記長陳政顯指出，他將召集黨團幹部們，一起研商看要採取何種方式，協助台灣鳳梨果農行銷。（陳世宗攝）

大陸暫停輸入台灣鳳梨，導致台灣鳳梨供過於求。市議員何文海指出，農民的生計與心血恐將在一夕之間化為烏有；昔日光芒四射的鳳梨，如今面臨滯銷窘境；他以實際行動買了好幾箱鳳梨，希望大家能一起跟進。台中市議會國、民兩黨團將投入協助行銷，以具體行動幫助鳳梨果農度過難關。

何文海在臉書指出，我們的祖先以農為本，土地和農作物就是國家的根本，歷經數十年、數百年的種植與改良，讓台灣的農作物光芒四射；台灣揚名國際的地方特產美食，除台中的珍珠奶茶外，還有令外國人留下深刻印象甜而不膩的台灣水果。

大陸暫停進口台灣鳳梨，嚴重影響台灣鳳梨果農的生計，各界發起一起搶救台灣鳳梨。台中市議會民進黨團總召謝明源說，將請黨團議員及議員認識的企業家們，一起來響應採購台灣鳳梨，轉送給親朋好友和弱勢團體及機構等，台灣人挺台灣鳳梨幫助在地的農產品。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯指出，市議會3日將召開程序委員會後，他將召集黨團幹部們，一起來研商看要採取何種方式，匯集黨團各議員的力量，一起來協助台灣鳳梨果農行銷，以免因外銷受阻影響果農的生計，以具體行動來幫助台灣鳳梨果農度過難關。

(中時 )