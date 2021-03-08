美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前發表首場外交政策演說，表示美中關係是拜登政府在海外的主要關注點，美中關係該競爭時競爭，能合作時便合作，必須對抗時則對抗。此話一出，我國前駐史瓦帝尼大使趙麟6日則分析指出，「現在台灣已經夾在美中兩強之間，已經『不能脫身』，兩大之間難為小」。

近日美國總統拜登（Joe Biden）領導下的內閣團隊多次呼應重申美國政府對大陸的政策方針。其中，國務卿布林肯認為大陸是21世紀最大地緣政治考驗，也是唯一列入優先工作議題的國家。布林肯認為，美國應著手進行外交工作並參與國際組織，以免美國退出造成的缺口被大陸填補。

對此，趙麟6日在TVBS《誰來feat趙少康》節目中提到，現在台灣已經夾在美中兩強之間，已經不能脫身、不能脫身，兩大之間難為小，因此他覺得中華民國國安單位也要喚起社會民眾、各界朋友的諒解，套一句金融界的術語，在中華民國處境之下，必須要有「避險」的操作。

趙麟進一步解釋，國際事務非常複雜，因此必須以最少的成本，來獲得最大利益，所以因此延伸到外交上也必須要有「槓桿的操作」，像是外交、國安、軍事、情報等方面，應該知己知彼知友，都要兼顧，因為台灣本錢太少了，只許成功不許失敗，不能把外交當作內政操作。

(中時新聞網)