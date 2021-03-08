經濟部長王美花日前語出驚人的表示，科學園區或工業區在旱災期間可鑿井取水，引發網友嘲諷不如「鑽木取火」。資深媒體人黃暐瀚今(8日)在談話性節目中說，「這樣聽完感覺是講X話，那這樣我們怎麼還有救？火燒罟寮，全無望」。

黃暐瀚8日在節目《大新聞大爆卦》中直指鑿井的四大問題，分別是地層下陷、鑿井最快2至6個月完成，我們還撐得住嗎？鑿井並非可以應急方式、地下水也不能直接取用；但是王美花卻說要鑿井，這讓黃暐瀚忍不住情緒、憤怒地說，「你是部長耶，公開這樣說，表示你覺得這方向可行，但你是經濟部長耶，結果這樣聽完感覺是講X話，那這樣我們怎麼還有救，火燒罟寮全無望。」

黃暐瀚進一步批，「連部長都亂講，大家要如何是好，水情吃緊這些問題又不是第一天才發生，是慢慢變少的，結果台灣多個水庫水位慢慢下跌，政府卻都沒去處理，直到現在才想到事情大條，政府當然會讓大家覺得沒有能力、沒有辦法說服民眾，和沒有領導的能力，這些是市政府最大問題。」

節目中，主持人詢問黃暐瀚「這政府看起來、擺明是沒招了嗎？」黃則是回應，「恩」，表達認同。

然而，針對鑿井說法引發爭議，經濟部嚴正澄清，日前依災害防救法宣布開放科學園區廠商臨時鑿井，是廠商考量梅雨及6月降雨可能風險而採取的風險管理手段，政府會在符合現行環境影響評估法、水利法、地下水管制辦法等法規前提下，由地方政府嚴謹的審查，在確認不會造成地層下陷或影響水源保育情況下，作為產業短期缺水的備援措施，並要求於水情宣布正常後封井停止使用。

(中時新聞網)