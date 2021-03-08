2024總統大選，藍綠陣營動作頻頻，到底將會派出哪位戰將參選下一屆總統，備受各界關注。其中，被稱為「荒謬大師」的藝人、製作人沈玉琳今(8日)在廣播節目中則說，他認為2024大選其實態勢非常明朗，國民黨這邊當選最有機會的就是新北市長侯友宜，民進黨則是副總統賴清德或者桃園市長鄭文燦，他更稱行政院長蘇貞昌「有觀眾緣的問題」。

沈玉琳今(8日)在廣播節目《千秋萬事》中談到2024大選各黨將會派誰出來參選，他認為，2024大選其實態勢非常明朗，綠營這邊能派的人選，他認為就只有兩位，就是賴清德或者鄭文燦；此時主持人王淺秋提出「蘇貞昌也想選啊！」沈則回應，以節目製作人角度來看，蘇貞昌有觀眾緣的問題啦，蘇的觀眾緣稍差，因為鄭文燦總是笑臉迎人、賴清德長得帥，當然三人的政治資歷、內涵都相當不錯，不過，在投票這一方面，鄭、賴會吃香一點點。

國民黨的人選會是誰，沈玉琳直言，國民黨這邊本來當選最有機會的就是侯友宜，可是如果他2022縣市長選舉又要選，然後連任做了兩年卻跑去選總統，會不會又被說成只做一半任期，或者出現提早落跑等爭議，這也不得而知；但他想一想，假設國民黨要有必勝把握，好像也只有侯友宜，其他出來選的人都將會是勞民傷財。

至於，侯友宜會不會參選2024總統，他日前則是表示，不管民調分析如何，他現在是新北市市長，市政工作千頭萬緒、還有很多沒有做到位的，他只想全心全意把市政工作做好，謝謝大家有很多不一樣的思考方向，「我唯一的思考方向就是把握現在，做好現階段的責任。」

(中時新聞網)