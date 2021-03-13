民進黨政府堅持反對核電，昨天行政院長蘇貞昌還說，核四是前總統馬英九任內封存的，對此馬英九今指出，封存只是暫時不運轉，待時機成熟運轉，而如今國內缺電，三接衝擊藻礁的問題又無法解決，最好的辦法就是重啟核四。
馬英九於今日出席東吳大學建校121年校慶典禮暨運動大會，被問到核四議題，媒體追問，是否會認為綠營在卸責？馬英九諷刺的說，這就是他們的專業。身為東吳校友的國民黨立委李德維出席典禮被堵訪時也說，蔡政府已第二任，就不要再講這些，既然要廢核，就應該是有把握電夠用，不要再推給國民黨。
對於民進黨政府宣稱核四建照已到期且需要超過七年才能重啟，馬英九強調，重啟核四有困難的是政治不是技術，核能不排碳，屬於廣義上的綠能，除了德國之外，很少有採用核電的國家完全廢核，台灣與日本一樣屬於獨立發電系統，按照民進黨政府的規劃，五成電力發電靠天然氣，是很危險的。
另外針對馬英九昨天提及香港選制被大陸人大修改，意味著一國兩制在香港宣告死亡，媒體追問，那九二共識呢？馬英九回稱，九二共識沒有因此死亡，這是兩回事。
對此李德維也表示，我們要對自己有信心，不要因為對方一些言語就改變自己的腳步，還是要壯大自己，才能有信心和大陸對話。
在典禮致詞中，馬英九談到已故東吳大學董事長王寵惠1943年參與開羅會議時，堅持要求開羅宣言明文規定將台灣歸還中國，貢獻不小於巴黎和會的顧維鈞，每位東吳人都應以他為榮。隨後馬英九也前往王寵惠的墓園獻花致敬。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。