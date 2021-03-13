前總統馬英九（中）13日出席「東吳大學建校121年校慶典禮暨運動大會」，馬在準備接受媒體訪問前，途中整理一下頭髮。（張鎧乙攝）

「東吳大學建校121年校慶典禮暨運動大會」13日舉行，國際與兩岸學術交流事務處的同仁揮舞包括中國五星旗等各國旗幟。（張鎧乙攝）

民進黨政府堅持反對核電，昨天行政院長蘇貞昌還說，核四是前總統馬英九任內封存的，對此馬英九今指出，封存只是暫時不運轉，待時機成熟運轉，而如今國內缺電，三接衝擊藻礁的問題又無法解決，最好的辦法就是重啟核四。

馬英九於今日出席東吳大學建校121年校慶典禮暨運動大會，被問到核四議題，媒體追問，是否會認為綠營在卸責？馬英九諷刺的說，這就是他們的專業。身為東吳校友的國民黨立委李德維出席典禮被堵訪時也說，蔡政府已第二任，就不要再講這些，既然要廢核，就應該是有把握電夠用，不要再推給國民黨。

對於民進黨政府宣稱核四建照已到期且需要超過七年才能重啟，馬英九強調，重啟核四有困難的是政治不是技術，核能不排碳，屬於廣義上的綠能，除了德國之外，很少有採用核電的國家完全廢核，台灣與日本一樣屬於獨立發電系統，按照民進黨政府的規劃，五成電力發電靠天然氣，是很危險的。

另外針對馬英九昨天提及香港選制被大陸人大修改，意味著一國兩制在香港宣告死亡，媒體追問，那九二共識呢？馬英九回稱，九二共識沒有因此死亡，這是兩回事。

對此李德維也表示，我們要對自己有信心，不要因為對方一些言語就改變自己的腳步，還是要壯大自己，才能有信心和大陸對話。

在典禮致詞中，馬英九談到已故東吳大學董事長王寵惠1943年參與開羅會議時，堅持要求開羅宣言明文規定將台灣歸還中國，貢獻不小於巴黎和會的顧維鈞，每位東吳人都應以他為榮。隨後馬英九也前往王寵惠的墓園獻花致敬。

(中時 )