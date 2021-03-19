近期國際頻傳大陸攻台的評估可能，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時直言，他有注意到國際各種分析，「我們從不認為中國不會對台灣使用武力，因為中國從來不承諾，所以我們用備戰以止戰。」對於美國是把台灣當朋友還是棋子？他說，每個國家都以國家利益為第一，平時互相以利，戰時則以自己國家為優先，「國家先自助才有人助」。

蘇貞昌更直言，看到美國官員表示台海發生戰爭機率高，這反而是好事，「怕的是我們自己認為是熱點，美國卻認為這邊沒事情、都沒準備，這才糟糕。」

美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip S. Davidson）10日在美國國會眾議院軍事委員會聽證會上表示，大陸正加速挑戰美國領導地位，台灣是大陸實現野心的目標之一，預期大陸可能在6年內攻台。

對此，國民黨立委吳斯懷質詢蘇貞昌時指出，台海普遍被視為第三次世界大戰的熱點，美軍印太司令部司令也說6年內可能發生台海戰爭；但近期國內民調卻顯示，有近7成民眾認為兩岸不會有戰爭，到底是國際專家錯誤，還是台灣民眾認知正確？假設中共犯台，美國會不會來幫忙？台灣是被美國當朋友、棋子還是宣傳內容？

蘇貞昌表示，政府對於國際專家的各種分析都非常注意，「我們也從不認為中國不會對台灣使用武力，因為中國從來不承諾，所以我們用備戰以止戰。」

蘇貞昌進一步指出，每一次的國安會議，從各方給他的報告及資訊來看，他始終認為每個國家都以自己國家利益為第一；同樣的，我們也是以我國利益為第一。他強調，沒有安全就沒有經濟，沒有經濟就難維護安全，平時國與國之間互相以利益，戰時以自己國家為優先，國家先自助才有人助。

吳斯懷進一步質詢說，美國是我國最好的盟友，但環太平洋軍演卻沒讓我國參加，連觀察員身分也沒有；去年，一場由美、日、韓及台灣官員參與的華府智庫笹川和平基金會虛擬軍演顯示，若共軍占領太平島，美方將拒絕台灣要求協助奪回的請求，「美國有條件的協防台灣代表的是國家利益，那你的認知呢？」

蘇貞昌回應，他認為美國與台灣之間都有相同價值，但若只期待人家幫忙，一點用都沒有。他說，「我們有共同價值與利害，這要一起努力，但不要以為人家會無條件支持你，也別以為台灣是孤立在這裡，全世界的利害是一起算的。」

國民黨立委溫玉霞則指出，美國海軍戰爭學院「中國海事研究所」創所教授日前指出，2022北京冬奧結束後就是武統時機，政府如何評估台海發生戰爭的機率有多大？

蘇貞昌表示，在國安會議上，大家會按照地圖分析各種狀況，包括中國飛機怎樣起來，我們飛機幾分、幾秒起飛對應都清清楚楚，盡心盡力維護台海和平。他說，看到美國官員、學者表示台海發生戰爭機率高，這反而是好事，「怕的是我們自己認為是熱點，美國卻認為這邊沒事情、都沒準備，這才糟糕。」

值得注意的是，民進黨立委何志偉質詢時特別詢問，美、中外交高層在阿拉斯加的首輪會議，美國特別把台灣強調出來，過程中美國、大陸嗆來嗆去、踩來踩去，這樣對台灣到底是好還是不好？

外交部長吳釗燮表示，過去中國對台灣施加的軍事、經濟壓力，世界各國對我重視程度沒有很高，但現在美、中高層會談都談到台灣，「台灣被關注，對我們是好事情。」

吳釗燮更說，阿拉斯加會談前，美方已經有跟台灣簡報，會談後也會簡報；「這次會談把台灣帶出來，我們表達感謝之意，事後我們會尋求閉門會談的內容。」

(中時 )