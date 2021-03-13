涉及前總統陳水扁國務機要費案的前新光醫院副院長黃芳彥，1月傳出在美身亡，陳屍在自家車內，前總統陳水扁在他主持的廣播節目透露，黃芳彥在去世前傳Line給好友們，是兩首歌《再會啦心愛的無緣的人》、《友誼地久天長》，他相信這不是告別。

陳水扁在主持的廣播節目《有夢上水》談到2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）秘辛，憶起1月底過世的好友黃芳彥，認為黃芳彥是無名抗煞英雄。

陳水扁表示，當時黃芳彥奉總統之命，奔走、協調、整合的工作，都是站在第一線，先期作業都是黃芳彥在奔走，和平醫院確診病患如何移出。當時能改變台北市長馬英九決策的，只有總統。因此他在4月26日召開國安高層會議，從晚上10點多，開到凌晨1、2點才結束，最後整理出結論，就是封院是錯誤的，一定要把人救出。因此他下令36小時抗煞大作戰，4月27日第一批100多個和平醫院病患移至807專責醫院。

陳水扁表示，由於當時醫護人員感到害怕，黃芳彥以身作則，來他的官邸報告，要進入807專責醫院，住在裡面，與大家同生共死，黃芳彥也為此立下遺囑，他是無名抗煞英雄，希望歷史要給黃芳彥一個公道。

陳水扁透露，黃芳彥去世之前，有傳兩首歌給朋友，一首是《再會啦心愛的無緣的人》，另一首歌是《友誼地久天長》，這也是他生前要跟朋友說的話，其中一首歌是「友誼地久天長」，所以這不是告別，是禮讚友誼，並指友誼長存，「他永遠在我們身邊」。

(中時新聞網)