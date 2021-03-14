美國拜登政府上任後，美國務卿布林肯、國安顧問蘇利文18日將在阿拉斯加首度會晤中共政治局委員楊潔篪及外長王毅，雙方將舉行「2+2戰略對話」。對此，前外交官介文汲日前在網路節目中則說，「我基本上覺得，雙邊見面這件事來的比我預料的快這麼多，有點吃驚」，他更分析拜登目前現在最大難題。

美中4巨頭將於阿拉斯加會晤，這是自美國總統拜登上任以來，兩個大國之間的首次高級別面對面會談，雙方將闡述各自的優先事項，涉及具有嚴重分歧的一系列問題。

介文汲​12日在Yahoo TV節目《風向龍鳳配》中談到，​也有可能美中高層見面完什麼都不做，不過這會見應該是反映了「拜登政府的迫切性」，而不是大陸方面的迫切性，因為拜登事實上在冒一個險，就是說川普過去時期把跟大陸對抗的前線推到很前面，拜登現在最大難題是「它不能退了」，假如退了，那麼國內的所有人都要跟拜登算帳，然後川普和虎視眈眈的共和黨陣營就會說，「你看我們做的多漂亮，你怎麼上來就撤兵三百里」。

不過，介文汲直言，可是拜登又心知肚明，川普的那種對抗大陸方式是殺雞取卵，他自己也批評很多，到最後美國是輸家，因此他認為這東西到最後就要有一些技巧跟鋪陳，特別是外交上的技巧。

然而，介文汲進一步說，「其實我都很驚訝說，這麼快兩邊高層就會選一個地點就坐下來談，且兩邊都說這是我最重要的一個雙邊關係，且說實在美國國內還是一團亂，我基本上覺得雙邊會面，來的比我預料的快這麼多，有點吃驚」。

(中時新聞網)