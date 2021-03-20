為撫慰接連出現槍擊事件的亞特蘭大民眾，美國總統拜登19日搭乘空軍一號趕赴當地，卻意外發生登機時在階梯腳步不穩接連踉蹌數次。消息傳出後，美國網友各種天馬行空創意，上傳一張張惡搞照，趣味十足。至於外界非常憂心全世界最有權力男人是否有健康隱憂才一再踉蹌，白宮則聲明只是風大，拜登百分百健康。
根據網路上影片，顯示高齡已78歲的拜登在踏上登機梯時，數度踉蹌差點跌倒。儘管拜登很快地抓住扶手並穩住身體，但毒舌網民依舊不放過他，大秀各種惡搞圖酸美國選出一位該放入歷史博物館的古董，擔任全球壓力最大的工作。
有人惡搞拜登獨坐在老人專用升降椅，緩緩的登上空軍一號；或是惡搞拜登是遭到美國節奏藍調歌手德魯羅（Jason Derulo）撞到，才會站不穩；另有網友貼上自空軍一號奔出的NFL足球員，將拜登撞倒；或是將動漫人物與拜登踉蹌座結合。
這一切都比不上川普長子小唐納（Donald Trump Jr），在推特上貼出的惡搞影片。影片中川普在打高爾夫，擊出的球砸到拜登頭而讓拜登倒下來，堪稱「最佳精神勝利法」。
另一方面，隨著拜登登機踉蹌的影片不斷發酵，推特上開始出現拜登身體健康已不適任總統職務，而應該下台。小唐納也推文呼應，指出川普曾有類似狀況，但僅僅是一次就遭到媒體強烈質疑，而拜登整整踉蹌3次。
在另一條推文中，小唐納則反諷地寫道，「千萬別關注美國總統是如此虛弱，以致於遭風反覆吹倒的事實。甚麼事都沒有發生！」小唐納還在另一條推文中寫著，「期盼所有抨擊川普的鍵盤醫生上電視，好好討論拜登是如何失去重心。這明顯是神經系統與失智症的症狀」。
不過，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）卻緩頰，「總統很好，狀況極佳，百分百健康」。這一切都是因為風大，「外面風很大、很大，連我都差點自階梯摔下」。當記者詢問是否醫師已經檢查過，她也只是反覆強調拜登狀況很好。
事實上，這不是拜登首次健康遭到關心。日前他與愛犬少校玩耍，一度腳骨折，近日甚至叫不出防長奧斯汀的名字，引發外界質疑其是否失智。不過，2020年總統大選期間，拜登公布病史摘要。其中指名拜登身體健康，足以擔任總統職務。
(中時新聞網)
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