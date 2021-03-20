為撫慰接連出現槍擊事件的亞特蘭大民眾，美國總統拜登19日搭乘空軍一號趕赴當地，卻意外發生登機時在階梯腳步不穩接連踉蹌數次。消息傳出後，美國網友各種天馬行空創意，上傳一張張惡搞照，趣味十足。至於外界非常憂心全世界最有權力男人是否有健康隱憂才一再踉蹌，白宮則聲明只是風大，拜登百分百健康。

Probably due to the high influx of new Biden memes.pic.twitter.com/2PMvO7lxWt https://t.co/Khb7rw4KeV — Benny (@bennyjohnson) March 19, 2021

根據網路上影片，顯示高齡已78歲的拜登在踏上登機梯時，數度踉蹌差點跌倒。儘管拜登很快地抓住扶手並穩住身體，但毒舌網民依舊不放過他，大秀各種惡搞圖酸美國選出一位該放入歷史博物館的古董，擔任全球壓力最大的工作。

BREAKING: Joe Biden and Jason Derulo simultaneously fall down Air Force One pic.twitter.com/SAqnASj59w — christopher (@Cjdeck1) March 19, 2021

有人惡搞拜登獨坐在老人專用升降椅，緩緩的登上空軍一號；或是惡搞拜登是遭到美國節奏藍調歌手德魯羅（Jason Derulo）撞到，才會站不穩；另有網友貼上自空軍一號奔出的NFL足球員，將拜登撞倒；或是將動漫人物與拜登踉蹌座結合。

No one is safe from the NFL's rushing leader #Bidenfall pic.twitter.com/0ppvftH47N — Pro Football Network (@PFN365) March 19, 2021

Joe Biden vs Sasuke was the greatest anime battle. Don't @ me.#Bidenfall pic.twitter.com/UyJwSzhAsA — 𝙮𝙖𝙢𝙞 (@ColadaDerrick) March 19, 2021

這一切都比不上川普長子小唐納（Donald Trump Jr），在推特上貼出的惡搞影片。影片中川普在打高爾夫，擊出的球砸到拜登頭而讓拜登倒下來，堪稱「最佳精神勝利法」。

I remember the press bashing Trump for touching the rail once. Biden falls repeatedly but I’m sure he’s the picture of health. No wonder all our enemies are pouncing simultaneously and mocking him publicly. pic.twitter.com/R1qN9DDHFW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

另一方面，隨著拜登登機踉蹌的影片不斷發酵，推特上開始出現拜登身體健康已不適任總統職務，而應該下台。小唐納也推文呼應，指出川普曾有類似狀況，但僅僅是一次就遭到媒體強烈質疑，而拜登整整踉蹌3次。

在另一條推文中，小唐納則反諷地寫道，「千萬別關注美國總統是如此虛弱，以致於遭風反覆吹倒的事實。甚麼事都沒有發生！」小唐納還在另一條推文中寫著，「期盼所有抨擊川普的鍵盤醫生上電視，好好討論拜登是如何失去重心。這明顯是神經系統與失智症的症狀」。

不過，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）卻緩頰，「總統很好，狀況極佳，百分百健康」。這一切都是因為風大，「外面風很大、很大，連我都差點自階梯摔下」。當記者詢問是否醫師已經檢查過，她也只是反覆強調拜登狀況很好。

事實上，這不是拜登首次健康遭到關心。日前他與愛犬少校玩耍，一度腳骨折，近日甚至叫不出防長奧斯汀的名字，引發外界質疑其是否失智。不過，2020年總統大選期間，拜登公布病史摘要。其中指名拜登身體健康，足以擔任總統職務。

(中時新聞網)