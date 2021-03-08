國民黨主席江啟臣日前接受《路透》專訪，「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，引起廣泛討論，江及黨中央隨即滅火，表示《路透》的報導太簡要。不過前主席洪秀柱今天仍在臉書指出，「威脅」來自民進黨選擇對峙與對抗的道路，用意識形態宣傳煽動民意、仇中反中，阻斷兩岸和平發展，卻回過頭指為來自北京的威脅。她也喊話強調：「領袖應是希望的化身」。

洪秀柱指出，兩岸軍事對峙起自於1949年，經過了國共內戰、國民政府遷台、乃至於八二三炮戰，至今雖已沒有交戰的事實，但卻一直沒有正式終止戰爭的共同協議。

她說，七十多年來，兩岸和平和解的種子也曾一度萌芽。學者專家殫精竭慮下，遂有了國統綱領、九二共識的誕生，替兩岸的交往奠定基礎。國民黨執政時，兩岸來往最是密切，零星的摩擦或許難以避免，但軍事上的對立或衝突不曾出現，更沒有共機頻繁「擾台」的現象。

洪秀柱說，現在或許有人認為，中共對台灣是威脅，然而我們必須正視，這「威脅」從何而來？這應該是政黨再次輪替之後，民進黨政府偏離了中華民國憲法，同時選擇了對峙與對抗的道路，再用意識形態的宣傳煽動民意、仇中反中，阻斷了兩岸的和平發展。但這和平發展的中斷，卻回過頭來被民進黨視為來自北京的威脅。

她說，台灣政黨已經三度輪替，而大陸的政策有其一貫延續性，當兩岸關係丕變時，除了外部國際因素，我們是不是應該思考到底「是誰變了」？整個台海局勢中，誰才是穩定與和平的「擾動因子」？撇開每年超過千億美元的貿易總額不談，台灣有超過兩百萬的台商、台幹、台生在對岸發展、求學。對台灣而言，大陸到底是威脅還是機遇，也絕非一個人說了算。

洪秀柱說，她擔任黨主席任內所通過的〈和平政綱〉，也將「積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性」、「扮演推動兩岸和平制度化角色」作為本黨的使命。現年六十歲以下的朋友，大多沒有經歷過戰亂，成長於台灣經濟成長最飛快的年代。我們享受過和平的果實，怎能不勇於扮演和平制度化的推手，給下一代長久可靠的安定？

洪秀柱強調，鮮血不是甘露，用它灌溉的土地，絕不會有好的收成。領袖應是希望的化身，我們期待海峽兩岸間再無仇恨與對立，未來大陸對台灣而言是挑戰、威脅還是機遇，端看上位者的選擇與智慧。

(中時 )