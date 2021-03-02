新北市八里掩埋場後方家具暫置區，前天上午突發生大火，燃燒面積超過200多坪，雖火勢已控制但殘火持續悶燒多時。就異象來說，易經命理師高煜霖表示屬突發事件，並依此事件取卦，分析鳳梨事件恐是大陸聲東擊西，若突然出現致命一擊時，台灣將受傷。

八里掩埋場悶燒，高煜霖依此事取卦得到「速喜」，卦意「喜事在眼前」；另依方位取卦得到「水火既濟」，卦意「定之相」，意指另一件事欲開始之意。

高煜霖在臉書分析指出，股市部份，手上有持股的建議緊盯盤勢走向，嚴守停損、停利的紀律，避免發生突發狀況而反應不及，部分個股恐有踩踏之象。

這幾日各界高度關注的鳳梨事件，高煜霖表示，大陸的鳳梨禁令暴露執政者思維老舊，禁令一出，泛綠者或討厭舔共的人爭相表態、力挺，好像傾全國之力去維護權益，不想被看扁。孰不知類禁令持續出現時，力挺的邊際效應將遞減，屆時全國還有多少「戰力」來維護權益。

高煜霖研判，這恐是大陸「聲東擊西」的策略，當大家專注在農產品或民生用品等瑣碎小事時，突然出現「致命一擊」，小心台灣恐會受傷！例如南海奪島或假借釣魚台衝突，實際在台灣周圍進行軍事騷擾，也可能攻擊台灣網路、網站，釋放電腦bug、海底光纖，不過高也強調，這只是假設。

美國總統拜登（左）、美國前總統川普。（合成圖／美聯社資料照）

至於中美角力及緬甸部分，高煜霖提到，川普近日重出江湖，拜登可能會改弦易轍，重新定義與大陸關係，將真正朝向「是敵」、「非友」發展。

高煜霖分析，除貿易、科技戰外，美方可能開始要透過像是緬甸血腥鎮壓、香港大抓捕、新疆維吾爾族滅族等人權、宗教事件，漸漸加溫用軍事介入，因這兩年這些影響國際局勢的不受控因素持續增多，美國若不再積極介入解決，全球霸權地位將受到挑戰，屆時另一新霸權產生，要再去解決時，所耗成本與時間將難以估計，恐非一個美國就能解決，而是要與歐、日一起才能解決。

而緬甸因血腥鎮壓，高煜霖預測，國際將開始出手干預，因此要小心緬甸軍政府走極端，祭出玉石俱焚策略，恐成中南半島的敘利亞。

最後，高煜霖提到基進黨立委陳柏惟罷免案，很可能出現一件事不關己的事，卻被拿出來大作文章，進而產生危機，他建議陳柏惟盡速回防，並伺機反擊，應可化解危機。

(中時新聞網)