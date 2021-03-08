由於帛琉境內至今都是零確診，加上疫苗接種率已經達17%，帛琉與台灣的「旅遊泡泡」可望成行！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若開放將採取綠色通道模式，至於執行細節，今天下午就會有初步定案，會有交通部、外交部與衛福部三部會次長共同開會決定。

初步規劃為團進團出，旅客需提供3天核酸檢驗(PCR)陰性報告，且為提供旅客便利，採檢手續將簡化，據了解，帛琉將成立旅客驗證中心（TVC），台灣旅客可先在台灣7至9間醫學中心採檢，檢驗結果直接上傳至驗證中心，民眾不必往返就能知道結果，入境帛琉後，則只要在海關做採血清抗原快篩，或是抽驗PCR方式。

回台後到底要不要居家檢疫，或是可以縮短天數最受關注，陳時中表示，指揮官陳時中表示，要開放旅遊泡泡現在評估很重要，帛琉至今都是零確診，所以相關檢驗規格與方式都是台灣醫療機構設置，所以技術成熟，零確診與其環境安全我們有信心，要成行下，雙方一定會放寬檢疫規定，若是這邊關五天那邊關七天，根本不可行，空有泡泡之名。但也不能說放鬆，如何更自由的交流，是現在研擬的方向。

除了帛琉外，還有哪些其他國家？包含有兩萬人已經接種疫苗的澳門有可能嗎？陳時中表示，有一些相關新南向國家，有其地理局限性不榮億去，現在想法為先把帛琉推行順利在思考是否逐漸擴大。

陳時中強調，綠色通道表示通行無阻的意思，中間沒有阻礙。今天下午就會把這個做初步的定案，由交通部、外交部以及衛福部三個部會的次長會共同開會，決定初步方案。

除了讓台灣民眾去帛琉玩，當然也可讓帛琉民眾來台灣玩，陳時中強調，雙方是「互惠的」，不過他認為，旅遊大概比較少，來台就醫會比較多。

至於旅遊泡泡談這麼久，外界質疑，是否跟帛琉已經開始施打疫苗，且四月預計會有五成接種率，而台灣卻還沒有關？

陳時中表示，雙方談判不會以疫苗來看，他指出，這段時間都不會用疫苗施打的涵蓋率來看，「我們要去一個地方，是看他是否安全，不是說防護的很好，但若確診的很多，像是義大利法國每天都有兩萬人，即使都打了疫苗，我們敢不敢去？」他強調，打疫苗是要把確診跟重症數量往下壓，打疫苗不代表安全，而是要看疫情。

媒體問陳時中，若旅遊泡泡開放了，會不會率先去玩？陳時中笑回：「我命沒那麼好」。

(中時 )