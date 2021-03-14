首批新冠肺炎AZ疫苗抵台，但因為國外傳出注射後有血栓、死亡等風險，國內甚至連第一批注射醫護人員都不願注射，外界更出現行政首長帶頭施打的聲浪。對此，東華大學教授施正鋒質疑，打疫苗究竟是特權、還是實驗？我國高層是在等什麼？施正鋒更批評，這樣的心態真的是丟臉到極點。

施正鋒14日在臉書上表示，「打疫苗究竟是特權、還是實驗？」他更以過去當兵時的經歷為例指出，以前在金門當步兵排長，不管是跑步、還是構築工事，值星官必須身先士卒，否則會被阿兵哥瞧不起。

施正鋒質疑，人家其他國家都是領導者帶頭捲袖子打疫苗，包括已經九十幾歲的英國女王。我們的高層究竟是在等什麼？他更批評，這樣的心態，要是中國大陸的飛彈打過來，豈不是要趕緊搭直昇機落跑？坐領高薪，爾俸爾祿，民膏民脂，真是丟臉到極點。

網友們也留言回應，「沒信心」、「是說，為什麼不能等台灣的疫苗上市後再打？不帶頭打國外的疫苗就是丟臉？」、「老實說，帶頭打疫苗這種要求對蔡大千金而言是苛責了哈哈。飛彈打來的話，還在世的歷任總統中，不會跑的大概只有馬英九」。

此外，資深媒體人羅友志也分享了施正鋒的貼文，並在臉書上指出，打個疫苗三催四請，你相信飛彈來的時候，他是身先士卒、還是搖旗吶喊？

打疫苗究竟是特權、還是實驗？ 以前在金門當步兵排長，不管是跑步、還是構工，執星官必須身先士卒，否則，會被阿兵哥瞧不起。 人家其他國家都是領導者帶頭捲袖子打疫苗，包括已經九十幾歲的英國女王。我們的高層究竟是在等什麼？ 這樣的心態，要是中國的飛彈打過來，豈不是要趕緊搭直昇機落跑？坐領高薪，爾俸爾祿，民膏民脂，真是丟臉到極點。 由施正鋒發佈於 2021年3月14日 星期日

(中時新聞網)