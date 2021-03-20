蘇貞昌、陳時中帶頭接種AZ疫苗？指揮中心例行記者會說明

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布下周一（22日）開打AZ疫苗，但因為先前在國外頻傳接種AZ疫苗後出現不良反應事件，導致民眾施打意願不高，因此有專家呼籲行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中應帶頭接種，而指揮中心醫療應變副組長羅一鈞今（20日）在記者會上證實，兩人將會在醫院帶頭施打AZ疫苗。

羅一鈞表示，針對蘇貞昌院長和陳時中指揮官帶頭施打疫苗一事，指揮中心目前積極規畫當中，可以確定的是，兩人會帶頭在醫院施打，其他相關的事情還需要盤點規畫，所以要等到確定之後，才會通知大家。

(中時新聞網)