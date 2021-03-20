衛福部長陳時中20日到屏東大仁科技大學，參加55周年校慶大會，表示這批新冠肺炎疫苗沒有效期比較短的問題，也會在效期內打完，不會延期。（潘建志攝）

衛福部長陳時中20日到屏東大仁科技大學，參加55周年校慶大會，被問到這批新冠肺炎疫苗有效日期只到今年6月15日，買到效期較短疫苗是不是吃虧了，他回答，不會有效期比較短的問題，這批疫苗也會在效期內打完，不會延期。

中央流行疫情指揮中心決定11.7萬劑AZ疫苗22日開打，但這批AZ疫苗有效日期只到6月15日，效期只剩一半，對此陳時中表示，藥品與疫苗都一樣有一定效期，不會有效期比較短的問題。

他強調，疫苗效期一般來講就是半年，若要延長必須再檢驗、封緘。這批疫苗已經檢驗、封緘完成，在有效期內一定會打完，不會延期。

記者問到，台北市發言人陳智涵說，專責醫院拿到疫苗後都不知何時開打，是真的嗎？他說，有請專家進行資料分析，建議施打時間，最後訂定時程就是3月22日。

他也呼籲，打疫苗利大於弊，不但可以保護自己，也可阻斷社會上的新冠病毒傳播鏈。不過打完疫苗後要在施打院所裡待半個鐘頭，看有沒有什麼狀況；回家後14天內若有疼痛、不舒服的狀況，要跟施打院所聯絡，或打1922免付費專線、掃QR CODE，可提供幫忙或諮商。

(中時 )