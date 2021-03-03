黃靖倫從《超級星光大道》出道，跨足唱片、主持、戲劇等領域發展，並於去年5月宣布與交往四年的女友登記結婚，去年9月更曬出一家三口全家福照，藏不住為人父的喜悅，不過近來飽受大樓住戶吸菸困擾，讓他為了兒子健康著想，動了想搬家的念頭。

黃靖倫曬出抱著兒子的照片，語帶無奈表示每隔兩三天，家中就會從浴室管線、抽油煙機管線，甚至是窗戶飄進來濃厚香菸味，雖然有跟大樓管理員及管委會反應，卻是束手無策，唯一能做的就是在心裡詛咒那位自私住戶，但也不忘詢問網友：「不知道這種有沒有相關單位，可以來檢查像是衛生署或環保局？」但基於兒子身體健康，他也強調：「爸爸一定要保護你，爸爸已經在考慮搬家」。

黃靖倫為了避免兒子吸二手菸考慮搬家。（圖／黃靖倫臉書）

對此，網友也給予建議：「先加裝空氣清淨機，希望寶寶不要吸到，如果無法改善二手菸的環境，搬家對寶寶也比較好」、「我覺得可以買間大房，在台灣好好選址定居」、「也有相同的困擾~煙味從廁所進來，裝有逆止閥的抽風機，煙味沒再飄進來過」。

黃靖倫2008年來台發展定居，接著將演藝重心轉向主持、戲劇發展，沒想到2014年演藝事業陷入低潮，直到勇奪第51屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，才激勵自己再站起來，近期則是在《女力報到-最佳拍檔》飾演「黃總監」一角廣受好評，讓演藝事業再度翻紅。

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(中時新聞網)