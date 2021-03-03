張惠妹經紀人陳鎮川，去年7月與交往9年男友Darren登記結婚，日前在臉書曬出寶寶甜睡模樣的可愛照片，正式宣布升格當爸，透露兒子是透過在美國合法代理孕母生下，名字就叫「陳陳」，未料卻遭酸民怒嗆：「不正常，為小孩未來堪憂」，對此男星嘻小瓜反嗆：「所謂正常的家庭，爸爸媽媽才是正常？」引發網友議論。

對於「王牌經紀人」陳鎮川喜獲麟兒，卻遭酸民砲轟不正常，對於冷言嘲諷的留言，嘻小瓜罕見動怒反嗆：「我只能說人呀！！你們所謂正常的家庭 爸爸媽媽才是正常？」接著點岀諸多社會現象，直言：「多少單親家庭、多少孤兒、多少隔代教養，你們覺得他們都是快樂嗎？」對於同性伴侶的婚姻渴望擁有小孩，他表示要花多少金錢和時間才能得到，更自勉：「聽到的時候好感動，我也希望自己能擁有這個勇氣」。

嘻小瓜臉書全文。（圖／嘻小瓜 - 謝文傑 kuakua臉書）

嘻小瓜也不忘向酸民喊話，希望大家不要只剩下一張嘴和手指，畢竟「走在前面的人根本看不到後面的人在酸」，更對陳鎮川和Darren獻上祝福：「相信他一定能快樂長大、幸福，愛最大」，也自曝心聲：「期待未來自己也能有個小寶寶跟愛我的人」。

對此，網友紛紛留言：「在一個擁有愛的環境下成長，培養出正確的人格心態，那就是完整」、「如果要有爸爸媽媽才是正常，哪裡還有這麼多虐童案件」、「老天爺賜他一子，他們必定會教育好自己的小孩，保護好自己的小孩」。

(中時新聞網)