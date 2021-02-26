南韓44歲女星咸素媛在2018年宣布嫁給小她18歲的大陸富二代陳華，「母子戀」令外界相當震撼，兩人婚後還生下一名寶貝女兒，更甜蜜出演當地人氣綜藝節目《妻子的味道》；近期卻爆出兩人婚變，咸素媛沉默兩天終於認了婚姻觸礁，但曬出接吻照感性喊話「我會守護這個家」，連網友痛罵陳華也跳出來擋，要大家不要怪陳華，罵她就好。

24日咸素媛和陳華被爆出母子戀破局，當時她也轉貼報導截圖，冷漠回應「什麼都不想說」，但咸素媛今（26）日主動在IG曬出兩人昔日甜蜜合照和一家五口溫馨照，坦承目前兩人關係遇到問題，也疑似向嫩夫陳華喊話，「我會保護這個家庭，給我一點時間」。

咸素媛承認婚姻觸礁，但仍積極修復這段感情。(圖/ 摘自咸素媛IG)

嫩夫被網友罵，咸素媛也馬上跳出來護夫。(圖/ 摘自咸素媛IG)

咸素媛和陳華年紀差了18歲，當時決定結婚時雙方家人都不同意，陳華的富爸爸更揚言不分手就斷絕關係，但兩人先有後婚，家人們才漸漸接受這段婚姻；其實咸素媛和陳華在實境節目中，就看出雙方價值觀不同，更時常在節目上大吵，相處模式也令人看了直搖頭，還讓網友笑說「陳華根本多了一個媽媽」。

在她認了婚姻觸礁後，部分網友紛紛留言砲轟陳華，認為是男方年紀小不懂事，才造成兩人之間出問題，咸素媛也立刻截圖PO文，力挺嫩夫，還說有問題衝著她來，針對她就好不要罵她的家人。

(中時新聞網)