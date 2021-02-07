高雄福華推應景活動增氣氛。（柯宗緯翻攝）

受本土疫情影響，包括燈節在內的大型活動紛紛宣布取消，風景區、遊樂園和廟宇也都將祭出人流管制，南部飯店業者為了增加節慶氣氛，在農曆春節期間特別推出應景活動，讓選擇在飯店享用圍爐餐或是住宿的旅客，感受濃厚的過年氛圍。

高雄福華大飯店目前春節假期住房率平均大約八成左右，還是持續有許多民眾持續訂房。為了增加年節氣氛，飯店也特別在春節期間舉辦多項特別活動，一樓大樹廣場布置了12生肖西洋棋及創意祝福語牆，可以找到自己的生肖及拼出春節祝福拍照打卡分享就可以兌換餐飲85折優惠券。

過年假期前夕2／9下午也舉辦了「大筆揮毫寫春聯」活動，民眾可以自己寫下新年祝福春聯帶回家張貼，別具意義。飯店特別邀請了艾斯表演藝術團隊活潑的氣球哥哥在除夕晚上及初二中午將巡迴各餐廳折氣球送給小朋友，還有在初二及初四中午也有機會遇到財神爺發送特製紅包袋，飯店驚喜活動不斷，熱絡年節氣氛。

除此之外，高雄福華大飯店今年特別與高雄在地插畫家Homimi合作推出限量款牛年及飯店吉祥物Hovii熊超萌燙金紅包袋，只要在春節期間至餐廳用餐消費，就有機會拿到喔！在春節期間入住客房，也能拿到超萌的限量Hovii熊明信片，可以寫下祝福給親友投入飯店一樓的幸福郵筒，活動結束後將由飯店協助寄出。豐富的春節活動讓消費者都能開心過好年。

(中時 )