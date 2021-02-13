春節剛過，大家歡喜迎接農曆新年，農曆一月又稱為正月，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享正月運勢暴漲的5大生肖，其中屬豬人特別令人羨慕，不但事業運暴漲，有機會升職加薪，投資更是收益不斷，存款一口氣上升不少。

▍1.生肖龍

屬龍人正月裡好運氣攔也攔不住，有幸得貴人助力，上班後工作順心，做起事來如魚得水，事業運非常的旺盛。生活滿意，喜氣洋洋，將被好運包圍。注重傳統的屬龍人春節期間拜訪長輩、盡孝道，可為自己積攢更多福運。

▍2.生肖狗

屬狗人正月裡喜笑顏開，好運多多，春節假期購物隨心所欲沒有壓力，物質生活富裕。開工後職場上稱心如意，得心應手，有加薪機會，存款不斷上漲。財運上有貴人指路，輕鬆獲取大筆錢財，富貴有餘。

▍3.生肖羊

屬羊人在正月裡單身者容易遇到夢中情人，表白成功，一同墜入愛河，可積極安排約會，逛花燈、趕廟會，相處時間越多，感情越容易升溫。有伴侶者與另一半花前月下，重溫往日浪漫，喜事連連，甜蜜的日子令人羨慕。

▍4.生肖馬

屬馬人正月裡會有貴人臨門，幫其在發財道路上順利向前，容易發現致富的良機，大賺一筆。社交活躍的屬馬人假期三五好友常聚會，遠方的朋友也會打電話聯繫，更多機會遇見貴人。友誼在身邊，心情好了，身體健康，每天無憂無慮。

▍5.生肖豬

屬豬人正月工作和生活都非常好。工作日能獲得長官的表揚，事業運穩步上升，升職加薪有望。休息日財運特別好，人在休息，錢財仍不斷進帳，投資理財收益一路上漲，手中錢財寬裕，是當之無愧的有錢人。

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(中時新聞網)