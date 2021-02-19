曾在中華職棒生涯拿下打擊王、安打王、新人王等多項殊榮的明星球員「小飛機」陳冠任，卸下球員角色後，1年前成為台北市工務局水利處技工，從事著與過去完全不同的工作，他體會到做事情偶爾也要來點變化球，轉個彎事情更容易解決。

39歲的陳冠任2005年以代訓新人之姿，一鳴驚人轟下當年中職全明星賽全壘打大賽冠軍，隔年加入兄弟象隊便展現穩定兇猛的打擊火力，與兄弟象當家球星彭政閔、周思齊組成「新黃金三劍客」，生涯拿過新人王、打擊王、安打王、年度最佳10人等輝煌成績，2015年後淡出職棒圈。

陳冠任去年1月成為水利處雨水下工道工程科技工，平時工作除了辦公室文書作業外，還要巡視檢測大安區的下水道、側溝。他分享曾有一次在會勘時被認出來，以大方態度應對，他開玩笑說：「被認出後比較不會感到陌生，也較不會被為難。」

陳冠任表示，在公家機關工作讓他成長不少，曾遇過里長打電話來，劈頭就是一陣猛K，過去的他是直來直往，但現在知道遇到這種情況絕不能硬碰硬，「我就不回嘴，等到罵完」，並以棒球術語打個比方，「總不能一直都是直球對決，偶爾也要來點變化球，轉個彎或許事情更容易解決。」

對於現在的工作，陳冠任說，最重要的是要搞懂比賽規則，而且要一直做戰術。他坦言，對球場生活仍有一絲絲眷戀，或許要再過一陣子才能完全放下，「以前總聽前輩說，打球是最幸福的，現在我才理解這句話。」

不過，陳冠任強調，他一直以來都告訴自己「不要害怕改變」，如今他有更多時間陪伴年長父母，也能隨時看著兒女成長，讓他享受到平凡的幸福。

(中時 )