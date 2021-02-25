上市建商興富發為台中市七期「購地王」。（盧金足攝）

上市建商興富發建設，日前公告以28.57億購入台中7期的惠民段7地號，約907坪的土地，換算土地單價達315萬，擠進7期地價300萬的俱樂部。

台灣房屋集團趨勢中心統計，7期地價300萬俱樂部成員，以推出「宝格」、「丽格」等豪宅的大陸建設，與大手筆購地的興富發建設居多，兩家建商在10強榜單各攻占3個席位。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中表示，目前7期重劃區土地單價最貴的地王，是興富發去年以每坪350萬元購入的惠國段88地號；但在此之前，由大陸建設、厚生集團聯手買下的惠國段103地號等3筆土地，以每坪346.9萬高價，高居地王寶座。

近年來興富發、大陸建設等外地建商到台中市插旗，斥資在7期搶地，讓台中本地建商在儲備土地庫存增加不少壓力，但還是有聯聚、寶輝等在地大建商，每坪地價300萬元俱樂部的鑽石級榜單。

台灣房屋7期惠文特許加盟店店東陳裕方說，南北建商到台中獵地，7期土地資源物以稀為貴，尤其是容積率高達650％的新4、新6等高強度土地更稀有，預期七期的高容積率土地

，有可能站上每坪400萬的高價。

(中時 )