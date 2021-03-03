旱災中央災害應變中心3日召開第9次工作會報，由指揮官經濟部長王美花親自主持，從去年以來，台灣遭逢最嚴峻的缺水狀況，其中以新竹、苗栗及台中地區水情，較為嚴峻。會中決定擴大新竹、苗栗及台中地區的自來水減壓時段，由原先的晚上10點至翌日6時，改成全日實施。

另新竹、苗栗及台中地區的非工業大用水戶，包括游泳池、洗車及三溫暖的節水率，則由原10％提高至20％，同時將放寬新竹、苗栗及台中地區臨時鑿井及公告取消地下水引用水量限制等措施。至於各地區的水情燈號，則暫時維持現況不變。

王美花表示，今年2月西部地區整體降雨持續偏少，統計去年6月迄今，新竹至嘉義水庫集水區，累計降雨量仍為歷年最低。時序進入春季，依中央氣象局最新預測北部及中部局部地區降雨頻率，將有增高趨勢。未來一周，中部以北有降雨機會，惟目前新竹、苗栗及台中地區供水的水庫蓄水量，已低於二成，較為嚴峻。

為減緩可能水庫集水區極端不降雨的衝擊，經中央災害應變中心討論決定需加大節水力道，擴大新竹、苗栗及台中地區的自來水減壓時段，由原晚上10點至翌日6時，延長至全日實施；

另新竹、苗栗及台中地區除自2月25日起工業大用水戶減量供水節水率目標，已提升至11％外，非工業大用水戶的游泳池、洗車及三溫暖節水率，則由原10％提高至20％，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程。

同時，為降低節水措施對各界用水的影響，會中也決定放寬於今年枯旱期間申請臨時鑿井引水、公告取消減量供水橙燈地區（新竹、苗栗、台中、嘉義及台南）地下水權用水範圍及引用水量限制、及開放停灌地區未使用的農業水井，提供各界自行取水載水等配套措施。

王美花指出，政府近一年以來的抗旱措施重要目的就是要減緩衝擊，如同缺水狀況持續8個月以來，民眾的生活及公共用水的供給持續穩定，中央及地方各單位，自去年7月迄今，採取「開源」、「節流」、「調度」及「備援」措施小心應對，節水調度成效7.1億噸。

其中，實施減壓供水及減量供水地區節水成效，已達4.89％；工業局、科技部、加工出口處節水成效，已達8.79～10.89％，並積極推動各項緊急抗旱水源利用計畫，已陸續投入救旱，藉以降低衝擊。

目前已進入抗旱最關鍵的時刻，後續春雨狀況，至為關鍵，惟若春雨不來，當務之急且是舉手之勞，民眾可做到的是節約用水。 水利署表示，要做最壞打算，做最好準備，因此，該署已要求台水公司及地方政府，針對分區供水措施，展開整備及演練作業，再視後續春雨情況，密集召開旱災中央災害應變中心工作會報，以滾動檢討方式，做好節水抗旱及配套措施，以降低枯旱的衝擊。

(工商 )