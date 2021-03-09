民進黨立委王定宇被媒體直擊與民進黨發言人顏若芳同居，對此，顏若芳跟王定宇今面對媒體詢問，異口同聲表示是共同分租，王定宇分租其中一間而已。不過有網友質疑，苗栗以南的立委，立法院有提供立法院會館給委員休息，暗酸「還搞到要花錢分租，國家太虧待這些民意代表了」。

對於爆出與顏若芳同居，王定宇對媒體詢問說明，因為顏若芳住處有多一個空間，他就分租當成在台北休息處而已。

不過，有網友在台大PTT網站發文質疑，立法院明明有提供立法會館給立委休息，卻還搞到要花錢分租，國家真的太虧待這些民意代表了，這樣怎麼抗中保台。

立法院設有大安會館及台北會館，總計超過110個房間，皆為個人獨立套房，提供新竹以南的委員以登記住宿，不提供非登記住宿委員臨時借住，每位委員以登記2間為限。

記者求證相關單位，王定宇是否有登記會館，都以個人隱私為由，不清楚也不方便透露。有立委則私下表示，不曾在會館看過王定宇出現，不知道王是否有登記住宿。

王定宇今早依循往例在臉書打卡，並向民眾問安，吸引超過近2000人留言，有人酸「都是台北市房租太貴害委員不得已去分租，柯文哲應該要負責。」有人則痛批，「已婚立委放著立院提供的套房不租，卻去分租單身女子房子，白癡才相信這種鬼話」。

(中時 )