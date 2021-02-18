2021新春發大財！命理師曝3生肖旺旺來靠這招

你身邊是否有個性格海派的朋友，出門總愛搶著請客，對朋友超大方？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、虎、雞、馬、猴的人花錢大手大腳，從不斤斤計較，對朋友常大手筆請客，也因為這樣經營了廣大的人脈，吸引貴人喜愛，因此人生的道路非常順遂，能發現他人不易察覺的商機，花越多越有門路賺錢。

▍1.生肖龍

屬龍人好名聲在外，做什麼事都很順，收入也很高。他們最慷慨大方，心胸開闊，從不斤斤計較。他們很喜歡朋友眾多的感覺，所以很常大手筆請客，對於錢財的支出不加限制。因為身邊人都得到過他們的好處，所以屬龍人人脈強，會有不錯的財源。

▍2.生肖虎

慷慨的屬虎人能受到別人的敬仰和跟隨，能成就一番大事，早晚會發達。超強的領導才能讓他們步步高升，越來越幸運。他們為人很大方，平時和朋友請客吃飯都是常事。錢都花在朋友兄弟身上，時間長了，也能得到回報，可說是千金散盡還復來。

▍3.生肖雞

屬雞人看上去沒什麼需要花錢的地方，其實維繫人脈是他們最大的開銷，經常在外應酬，新朋友、老朋友常聚會，屬雞人熟人多，辦事順利，消息靈通，幹什麼都能賺到錢。自信、大方的他們更招貴人喜愛，命也會更好，福氣更多，可以說是越花錢越能賺錢。

▍4.生肖馬

屬馬人講義氣，平時也有很多朋友在身邊，誰有困難屬馬人都會伸出援手，有錢出錢，有力出力。就因為這樣，他們有困難時也能得到別人的相助，經商的有人照顧生意，財源廣進。上班的有人提攜，前途一片光明，薪金待遇非常優越。

▍5.生肖猴

屬猴人平時最喜歡花錢，花錢也是大手大腳的。屬猴人的觀念是辛苦存錢不如去想辦法賺錢，因此便把錢財投入同行業的人脈經營中。大方的他們容易得到理想的合作者，發現別人看不到的商機，容易大賺一筆，發達起來。

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(中時新聞網)