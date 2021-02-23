微型創業鳳凰資源助她推廣食農教育

曾做代工成衣將近20年的洪月英，在父親過世後為延續照顧蜜蜂的使命，接手養蜂的事業，為將養蜂的情感及天然優質蜂蜜推廣給大眾，她向勞動部高屏澎東分署申請微型創業鳳凰貸款，研發各類蜂蜜產品，並著手規畫新場域用來推廣食農教育。

洪月英說，父親對蜜蜂的愛感染到她，蜜蜂也可以算是她半個父母，但父親過世時沒有留下養蜂的方法，為了學習養蜂的技術，她費盡苦心一步步研究，建立從餵食、採蜂蜜到包裝銷售的一條龍服務，做出不錯的成果。

洪月英透過勞動部微型創業鳳凰的創業研習課程，研發出運用米穀粉製作的蜂蜜蛋糕等特色產品。（吳江泉攝）

為讓蜂蜜產品更多元性，洪月英透過勞動部微型創業鳳凰的創業研習課程，接受創業顧問的輔導協助，成功申貸資金研發出運用米穀粉製作的蜂蜜蛋糕等特色產品，並結合過去成衣代工的技術，以手作的布袋子包裝蜂蜜產品，減少紙盒包裝丟棄造成的浪費，美觀更兼具環保價值。

洪月英說，有次跟朋友聊到蜂蜜的來源，發現大家對於養蜂很陌生，就萌生食農教育的念頭，決定將微型創業鳳凰的部分資源，規畫建置食農教育的空間，要讓大家實際體驗「什麼是養蜂」，希望將來人們在品嘗蜂蜜時，能更尊重及珍惜大自然與生態和諧共處。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助民眾創業成功，降低創業風險，勞動部的「微型創業鳳凰計畫」，以20歲至65歲女性朋友與設籍在離島的居民、45歲至65歲民眾為免費輔導創業對象，歡迎有創業意願的民眾撥打免付費專線0800-092-957，或上微型創業鳳凰官網http：／／beboss.wda.gov.tw 查詢。

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